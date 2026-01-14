18:59  14 січня
Як вимикатимуть світло 15 січня: в Укренерго розповіли про обмеження
16:15  14 січня
Морози не слабшають: де в Україні завтра буде -20 градусів
13:59  14 січня
Під Львовом обстріляли автомобіль ТЦК
14 січня 2026, 19:55

Пожежа в багатоповерхівці: у Запоріжжі рятували батька з трьома дітьми

14 січня 2026, 19:55
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У Запоріжжі сталась пожежа в багатоповерховому житловому будинку. За фактом пожежі проводять розслідування

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Як розповіли рятувальники, загорілась електрощитова в загальному тамбурі на першому поверсі. Задимлення було сильним. Тому рятувальникам довелось працювати в апаратах на стисненому повітрі та оперативно приборкали займання.

Співробітники ДСНС врятували 40-річного чоловіка та його дітей (хлопчика 11 років, а також дівчат 5 та 12 років). Їх вивели на свіже повітря. Щоб діти не змерзли, їх тимчасово посадили у пожежний автомобіль. На щастя, медична допомога нікому не знадобилась.

"Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. За фактом події відповідними органами проводиться розслідування", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, раніше в селі Косонь на Закарпатті горів ресторан. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 250 кв.м. Внаслідок загорання знищена покрівлю приміщення та пошкоджено майно всередині.

пожежа ДСНС Запорізька область
