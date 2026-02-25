17:39  25 лютого
Росіяни підірвали дамбу на Донеччині
17:25  25 лютого
Відомий український телеведучий мобілізувався до ЗСУ
15:59  25 лютого
На Сумщині внаслідок удару російського дрона загинув досвідчений рятувальник
25 лютого 2026, 17:25

Відомий український телеведучий мобілізувався до ЗСУ

25 лютого 2026, 17:25
фото: Vitalii Kovach/Facebook
Ведучий програми «Час новин» на 5 каналі, журналіст Віталій Ковач долучився до Сил оборони

Про це він повідомив у своїх соцмережах в четверту річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, передає RegioNews.

Він зазначив, що не вірить у будь-який мир із Росією, тому ухвалив рішення мобілізуватися. На разі він прямує на проходження БЗВП. В якому військовому підрозділ Ковач планує проходити службу він не повідомив.

"Я не люблю згадувати цей день. Сьогодні була війна. І для мене вона продовжиться вже у статусі військового. У чт буду "згідно-відповідно" на БЗВП. Мобілізовуюсь. Ніколи не вірив у балачки про мир, бо добре знаю суть руського міра", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18-річний син журналістки Марічки Падалко та колишнього народного депутата Єгора Соболєва, ухвалив рішення вступити до Збройних сил України.

Україна ЗСУ журналіст Сили оборони
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
07 серпня 2025
