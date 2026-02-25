Відомий український телеведучий мобілізувався до ЗСУ

фото: Vitalii Kovach/Facebook

Про це він повідомив у своїх соцмережах в четверту річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, передає RegioNews.

Він зазначив, що не вірить у будь-який мир із Росією, тому ухвалив рішення мобілізуватися. На разі він прямує на проходження БЗВП. В якому військовому підрозділ Ковач планує проходити службу він не повідомив.

"Я не люблю згадувати цей день. Сьогодні була війна. І для мене вона продовжиться вже у статусі військового. У чт буду "згідно-відповідно" на БЗВП. Мобілізовуюсь. Ніколи не вірив у балачки про мир, бо добре знаю суть руського міра", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18-річний син журналістки Марічки Падалко та колишнього народного депутата Єгора Соболєва, ухвалив рішення вступити до Збройних сил України.