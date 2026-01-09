11:26  09 січня
На Тернопільщині 57-річний чоловік приховано знімав у душі свою 21-річну сусідку
08:13  09 січня
Смертельний обгін на Одещині: одна людина загинула, четверо постраждалих
07:49  09 січня
На Рівненщині 85-річна жінка ледь не замерзла у заметі – її врятував поліцейський
09 січня 2026, 10:32

Росіяни обстріляли селище на Херсонщині: постраждала жінка та двоє дітей

09 січня 2026, 10:32
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
В ніч на 9 січня російські окупанти обстріляли селище Херсонської громади

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.

Загарбники вдарили по селищу Текстильне близько опівночі. Внаслідок ворожого удару постраждали двоє дітей та їхня матір.

У семирічного хлопчика діагностували мінно-вибухову травму та уламкові поранення тулуба, шиї, голови та правого передпліччя. 16-річна дівчина дістала мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг. У 34-річної жінки – мінно-вибухова травма та гостра реакція на стрес.

Усіх трьох госпіталізували. Стан постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості.

Нагадаємо, минулої доби на Херсонщині через ворожі удари загинули три людини, ще десятеро – поранені. Росіяни обстріляли 30 населених пунктів області.

