У Києві приспустили найбільший прапор України

фото: suspilne.media

У четвер, 8 січня, у столиці тимчасово приспустили головний і найбільший прапор України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

"У столиці через прогнозовану негоду тимчасово приспустили головний прапор України", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 8 січня у Києві очікується значний мокрий сніг, дощ, ожеледь, 9 січня – вночі значний сніг та хуртовина.

Щоб уникнути пошкоджень полотнища, прапор лишиться приспущеним до покращення погодних умов.

