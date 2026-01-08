У Києві приспустили найбільший прапор України
У четвер, 8 січня, у столиці тимчасово приспустили головний і найбільший прапор України
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
"У столиці через прогнозовану негоду тимчасово приспустили головний прапор України", – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, 8 січня у Києві очікується значний мокрий сніг, дощ, ожеледь, 9 січня – вночі значний сніг та хуртовина.
Щоб уникнути пошкоджень полотнища, прапор лишиться приспущеним до покращення погодних умов.
Нагадаємо, у Києві сталася пожежа в 16-поверхівці. Під час ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіло 86-річного власника квартири.
