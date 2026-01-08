15:50  08 січня
Рятувальники закликали українців нікуди не виїжджати через можливу критичну ситуацію на дорогах
14:59  08 січня
В Україну йдуть 30-градусні морози
12:44  08 січня
У Києві приспустили найбільший прапор України
08 січня 2026, 12:44

У Києві приспустили найбільший прапор України

08 січня 2026, 12:44
фото: suspilne.media
У четвер, 8 січня, у столиці тимчасово приспустили головний і найбільший прапор України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

"У столиці через прогнозовану негоду тимчасово приспустили головний прапор України", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 8 січня у Києві очікується значний мокрий сніг, дощ, ожеледь, 9 січня – вночі значний сніг та хуртовина.

Щоб уникнути пошкоджень полотнища, прапор лишиться приспущеним до покращення погодних умов.

Нагадаємо, у Києві сталася пожежа в 16-поверхівці. Під час ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіло 86-річного власника квартири.

