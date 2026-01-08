Жителей Киева предупредили о похолодании и возможных вражеских обстрелах

иллюстративное фото: из открытых источников

Из-за похолодания и возможных вражеских обстрелов энергосистемы просим киевлян заблаговременно позаботиться о собственной безопасности и комфорте

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный телеграмм-канал КГГА.

Городские и коммунальные службы уже работают в усиленном режиме и подготовили дополнительные алгоритмы реагирования на случай перебоев с энергоснабжением.

Жилищным организациям предоставили рекомендации по стабильной работе домовых систем теплоснабжения при внештатных ситуациях в период морозов.

Также к работе подготовили 69 мобильных котельных. При необходимости они будут обеспечивать автономное теплоснабжение больниц, роддомов, заведений соцзащиты и других критически важных объектов.

