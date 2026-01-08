У Києві чоловіка покарають за прогулянку супермаркетом із муляжем автомата
У Дніпровському районі столиці 46-річний чоловік лякав автоматом людей у магазині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Про дивного покупця правоохоронцям повідомила адміністраторка супермаркету.
Як з'ясувалося, киянин демонстративно ходив по магазину з автоматом на плечі, чим не на жарт налякав відвідувачів та персонал. Він не реагував на зауваження охорони та продовжував показово пересуватися між торговими рядами зі зброєю.
Поліцейські з’ясували, що автомат є муляжем. Його вилучили.
Відносно чоловіка склали адмінпротокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Справу передали до суду.
