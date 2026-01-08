В Киеве приспустили самый большой флаг Украины

фото: suspilne.media

В четверг, 8 января, в столице временно приспустили главный и самый большой флаг Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую администрацию.

"В столице из-за прогнозируемой непогоды временно приспустили главный флаг Украины", – говорится в сообщении.

Как отмечается, 8 января в Киеве ожидается сильный мокрый снег, дождь, гололедица, 9 января – ночью сильный снег и метель.

Чтобы избежать повреждений полотнища, флаг остается приспущенным к улучшению погодных условий.

