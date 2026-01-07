У центрі Києва в проваллі дороги застряг тролейбус

14:56  07 січня
У центрі Києва тролейбус застряг у проваллі дороги: рух транспорту перекритий

Фото: патрульна поліція
Вранці 7 січня у Києві на вулиці Софіївській тимчасово призупинили рух тролейбусів і автомобільного транспорту. Причина – пошкодження дорожнього покриття на проїжджій частині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Київську міську адміністрацію.

Фахівці КАРС "Київська служба порятунку" і ДСНС прибрали тролейбус, який застряг у проваллі дороги.

За результатами обстеження встановлено, що пошкодження дороги пов’язане з аварією на мережах водопостачання. На місці працюють фахівці Київводоканалу.

Для проведення ремонту тимчасово перекрита водопровідна мережа діаметром 300 мм. Без водопостачання поки лишаються два житлові будинки за адресами: вул. Софіївська, 25, 25-А, а також дитячий садок.

Після завершення робіт на інженерних мережах на ділянці відновлять дорожнє покриття.

У патрульній поліції зазначили, що у зв'язку з провалом дорожнього покриття на вулиці Софіївській рух транспорту тимчасово перекритий від перехрестя з вулицею Володимирською.

За інформацією КМДА, на час аварійно-відновлювальних робіт на вулиці Софіївській тимчасово курсуватиме автобус № 16-К.

Він рухатиметься за маршрутом:

  • ст. м. "Лук’янівська" – вул. Глибочицька – вул. Полтавська – вул. Гоголівська – вул. Івана Драча – вул. Обсерваторна – пл. Львівська – вул. Олеся Гончара – пл. Софійська.
Нагадаємо, вранці 7 січня в Оболонському районі Києва сталася ДТП за участю 13 автомобілів. Патрульні організували об’їзд зустрічною смугою.

