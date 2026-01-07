У центрі Києва в проваллі дороги застряг тролейбус

У центрі Києва тролейбус застряг у проваллі дороги: рух транспорту перекритий
Вранці 7 січня у Києві на вулиці Софіївській тимчасово призупинили рух тролейбусів і автомобільного транспорту. Причина – пошкодження дорожнього покриття на проїжджій частині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Київську міську адміністрацію.
Фахівці КАРС "Київська служба порятунку" і ДСНС прибрали тролейбус, який застряг у проваллі дороги.
За результатами обстеження встановлено, що пошкодження дороги пов’язане з аварією на мережах водопостачання. На місці працюють фахівці Київводоканалу.
Для проведення ремонту тимчасово перекрита водопровідна мережа діаметром 300 мм. Без водопостачання поки лишаються два житлові будинки за адресами: вул. Софіївська, 25, 25-А, а також дитячий садок.
Після завершення робіт на інженерних мережах на ділянці відновлять дорожнє покриття.
У патрульній поліції зазначили, що у зв'язку з провалом дорожнього покриття на вулиці Софіївській рух транспорту тимчасово перекритий від перехрестя з вулицею Володимирською.
За інформацією КМДА, на час аварійно-відновлювальних робіт на вулиці Софіївській тимчасово курсуватиме автобус № 16-К.
Він рухатиметься за маршрутом:
- ст. м. "Лук’янівська" – вул. Глибочицька – вул. Полтавська – вул. Гоголівська – вул. Івана Драча – вул. Обсерваторна – пл. Львівська – вул. Олеся Гончара – пл. Софійська.
