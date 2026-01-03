Фото: Прокуратура України

У столиці 16-річна дівчина отримала тяжкі опіки після падіння в неогороджену яму з гарячою водою на проспекті Лобановського

Про це повідомляє Прокуратура України, передає RegioNews.

Інцидент стався 2 січня 2026 року біля місця прориву труби тепломережі центрального опалення. Працівники теплоенерго проводили ремонтні роботи, унаслідок чого проїжджу частину та тротуари залило гарячою водою. На асфальті утворилося провалля, але службові особи не встановили огорожі та попереджувальні знаки, що створило небезпеку для перехожих.

Дівчина отримала тяжкі опіки та перебуває у лікарні

Постраждала перебуває в лікарні у критично важкому стані. Лікарі продовжують боротьбу за її життя. Також опіки ніг отримала 53-річна жінка, яка випадково вступила у гарячу воду на тротуарі.

На місці прориву тепломережі утворилося провалля

За фактом події Голосіївська окружна прокуратура Києва розпочала досудове розслідування за ознаками службової недбалості та порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 272 КК України). Слідчі Голосіївського управління Нацполіції проводять невідкладні дії для встановлення всіх обставин події.

