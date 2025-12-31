12:35  31 грудня
31 грудня 2025, 12:35

П'яний співробітник Вінницької ОВА влаштував ДТП у Вінниці
09:49  31 грудня
В Україні посилять патрулі за участю військовослужбовців
13:22  30 грудня
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
фото: 20 хвилин
Нетверезий водій позашляховика Вінницької ОВА, який влетів у газову шафу, відбувся лише штрафом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеве видання "20 хвилин".

Як зазначається, уночі поліцейські отримали виклик про ДТП без травмованих на вулиці Ольги Кобилянської. На місці події встановили, що водій автомобіля Ford Ranger не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням і врізався у газорегуляторний пункт. Позашляховик з’їхав з дороги та пошкодив газорозподільну шафу.

Згодом з'ясувалось, що 55-річний водій автомобіля був у нетверезому стані. Чоловік відмовився від перевірки на алкотестері та медичного огляду. На чоловіка склали два адмінматеріали.

Редакції "20 хвилин" відомо, що за кермом авто був Костянтин Меньшіков – директор департаменту оборонної роботи та забезпечення правопорядку Вінницької ОДА.

Нагадаємо, за керування в стані сп’яніння передбачено штраф 17 000 гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на 1 рік.

Нагадаємо, на Вінниччині голові Служби відновлення інфраструктури повідомили про підозру у розтраті 1,6 млн грн.

