Лівий берег Києва без світла: аварійні відключення – ДТЕК
Енергетики продовжують у посиленому режимі ліквідовувати наслідки масованого обстрілу, що стався у суботу, 27 грудня
Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає RegioNews.
Зокрема, на лівому березі Києва тривають екстрені відключення.
"Дякуємо жителям Дарницького, Дніпровського та Деснянського районів за витримку та підтримку", – наголосили в компанії.
Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло за прогнозованими графіками.
На правому березі столиці діють звичайні графіки відключень.
"Бачимо надзвичайно багато фейків у соцмережах та телеграм-каналах. Будь-ласка, довіряйте лише офіційним джерелам", – додали у ДТЕК.
Нагадаємо, Росія вночі та вранці у суботу, 27 грудня, завдала масованого удару дронами та ракетами по Києву та області. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще 32 людини постраждали.