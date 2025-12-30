13:04  30 грудня
30 грудня 2025, 10:54

Лівий берег Києва без світла: аварійні відключення – ДТЕК

30 грудня 2025, 10:54
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Енергетики продовжують у посиленому режимі ліквідовувати наслідки масованого обстрілу, що стався у суботу, 27 грудня

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає RegioNews.

Зокрема, на лівому березі Києва тривають екстрені відключення.

"Дякуємо жителям Дарницького, Дніпровського та Деснянського районів за витримку та підтримку", – наголосили в компанії.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло за прогнозованими графіками.

На правому березі столиці діють звичайні графіки відключень.

"Бачимо надзвичайно багато фейків у соцмережах та телеграм-каналах. Будь-ласка, довіряйте лише офіційним джерелам", – додали у ДТЕК.

Нагадаємо, Росія вночі та вранці у суботу, 27 грудня, завдала масованого удару дронами та ракетами по Києву та області. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще 32 людини постраждали.

війна Київ обстріли відключення світла ДТЕК енергетики аварійні відключення
