У Києві майже два десятки поранених через російську атаку

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

"Уже 19 постраждалих у столиці", – йдеться у повідомленні.

За його словами, до лікарень госпіталізували 11 людей.

Кличко також додав про ще одне влучання БПЛА у багатоповерхівку в Дарницькому районі на рівні 7 поверху.

Як повідомлялось, внаслідок атаки РФ на Київ 27 грудня майже третина міста залишилася без теплопостачання. Також у столиці перебої із електропостачанням.