В Киеве почти два десятка раненых из-за российской атаки

фото: Национальная полиция

В результате атаки РФ на Киев 27 декабря ранения получили по меньшей мере 19 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

"Уже 19 пострадавших в столице", – говорится в сообщении.

По его словам, в больницы госпитализировали 11 человек.

Кличко также добавил о еще одном попадании БПЛА в многоэтажку в Дарницком районе на уровне 7 этажа.

Как сообщалось, в результате атаки РФ на Киев 27 декабря почти треть города осталась без теплоснабжения. Также в столице перебои с электроснабжением.