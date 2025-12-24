Фото: Kiev.ua

В связи с масштабными пробками в столице цены на такси взлетели до 2500 грн, а транспортный коллапс усложняет поездки по городу

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы со ссылкой на приложения популярных служб вызова такси, передает RegioNews.

Цены на поездки такси в Киеве резко выросли и на данный момент могут достигать 2500 грн. Причиной удорожания стали масштабные пробки в столице, которые не уменьшаются, сообщают местные СМИ.

Жители и гости города жалуются, что из-за пробок практически невозможно ни уехать из Киева, ни попасть в него. Транспортный коллапс охватил ключевые магистрали и центральные районы столицы.

Цены на поездки в такси резко выросли

Ранее сообщалось, что схожая ситуация наблюдается в других городах Украины. Люди массово въезжают и уезжают в период Сочельника, что приводит к пробкам на дорогах и задержкам в транспортном движении.

На опубликованных выше фото и видео можно увидеть пробки на центральных улицах столицы. Местные СМИ призывают планировать поездки заранее и учитывать время в пути во время праздничных дней.

