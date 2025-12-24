19:05  24 декабря
Стало известно, как будут отключать свет на Рождество
18:54  24 декабря
Силы обороны отвоевали у РФ важный населенный пункт в Харьковской области
16:44  24 декабря
В Госпогранслужбе рассказали, какая ситуация на границе в канун праздников
24 декабря 2025, 20:00

Из-за огромных пробок в Киеве цены на такси выросли до 2500 грн за поездку

24 декабря 2025, 20:00
Фото: Kiev.ua
В связи с масштабными пробками в столице цены на такси взлетели до 2500 грн, а транспортный коллапс усложняет поездки по городу

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы со ссылкой на приложения популярных служб вызова такси, передает RegioNews.

Цены на поездки такси в Киеве резко выросли и на данный момент могут достигать 2500 грн. Причиной удорожания стали масштабные пробки в столице, которые не уменьшаются, сообщают местные СМИ.

Жители и гости города жалуются, что из-за пробок практически невозможно ни уехать из Киева, ни попасть в него. Транспортный коллапс охватил ключевые магистрали и центральные районы столицы.

Цены на поездки в такси резко выросли

Ранее сообщалось, что схожая ситуация наблюдается в других городах Украины. Люди массово въезжают и уезжают в период Сочельника, что приводит к пробкам на дорогах и задержкам в транспортном движении.

На опубликованных выше фото и видео можно увидеть пробки на центральных улицах столицы. Местные СМИ призывают планировать поездки заранее и учитывать время в пути во время праздничных дней.

Ранее сообщалось, украинские тепличные комбинаты завершили сезон продажи огурцов, а импортные поставки не могут компенсировать дефицит на рынке. Теперь цены на обычные огурцы взлетели до рекордных 140 гривен за килограмм – и это еще не предел, предупреждают эксперты.

