В Укренерго попередили українців про відключення світла 23 грудня
У мережі показали наслідки удару РФ по потягу "Харків-Ужгород"
Завтра в Україні очікується похолодання і сніг
22 грудня 2025, 16:35

У Харкові чоловік прямо вдома влаштував нарко-город

22 грудня 2025, 16:35
Фото: Нацполіція
24-річний житель Харкова вирішив заробити на наркотиках. У квартирі він почав вирощувати коноплі

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.

Зазначається, що фактично чоловік облаштував у своїй квартирі теплицю, яку обладнав спеціальним освітленням, обігрівом і вентиляцією. Потім він виготовлював канабіс, який зберігав і продавав. Правоохоронці знайшли близько одного кілограма наркотичної речовини, розфасованої по лотках і цигаркових гільзах.

"Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова йому повідомлено про підозру у незаконному придбанні, виготовленні та зберіганні з метою збуту наркотичного засобу у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України)", - повідомили в поліції.

Рослини та інші докази передали на експертизу, а чоловіка відправили під варту.

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали чоловіка, який збував пластичну вибухівку. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

