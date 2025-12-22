Фото: Нацполіція

24-річний житель Харкова вирішив заробити на наркотиках. У квартирі він почав вирощувати коноплі

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.

Зазначається, що фактично чоловік облаштував у своїй квартирі теплицю, яку обладнав спеціальним освітленням, обігрівом і вентиляцією. Потім він виготовлював канабіс, який зберігав і продавав. Правоохоронці знайшли близько одного кілограма наркотичної речовини, розфасованої по лотках і цигаркових гільзах.

"Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова йому повідомлено про підозру у незаконному придбанні, виготовленні та зберіганні з метою збуту наркотичного засобу у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України)", - повідомили в поліції.

Рослини та інші докази передали на експертизу, а чоловіка відправили під варту.

