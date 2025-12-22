Фото: поліція

Розраховуючись за поїздку, чоловік скористався моментом та заволодів мобільним телефоном таксиста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У лютому цього року на лінію "102" 65-річний водій таксі повідомив, що пасажир забрав його мобільний телефон Samsung та вийшов з авто.

За зовнішнім описом зловмисника оперативники встановили та затримали неодноразово судимого 28-річного чоловіка.

Зловмиснику оголосили підозру за грабіж. Після завершення розслідування слідчі скерували обвинувальний акт до суду.

Наразі Дніпровський райсуд Києва засудив фігуранта до семи років та трьох місяців тюрми.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали чоловіка за розбійний напад на аптеку. Зловмисник у масці погрожував фармацевту пістолетом та вимагав віддати гроші з каси.