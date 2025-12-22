Фото: полиция

Рассчитываясь за поездку, мужчина воспользовался моментом и завладел мобильным телефоном таксиста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В феврале этого года на линию "102" 65-летний водитель такси сообщил, что пассажир забрал его мобильный телефон Samsung и вышел из авто.

По внешнему описанию злоумышленника оперативники установили и задержали неоднократно судимого 28-летнего мужчину.

Злоумышленнику объявили подозрение за грабеж. После завершения расследования следователи направили обвинительный акт в суд.

Сейчас Днепровский райсуд Киева приговорил фигуранта к семи годам и трем месяцам тюрьмы.

