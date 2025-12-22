В Киеве отправили за решетку мужчину за ограбление таксиста
Рассчитываясь за поездку, мужчина воспользовался моментом и завладел мобильным телефоном таксиста
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В феврале этого года на линию "102" 65-летний водитель такси сообщил, что пассажир забрал его мобильный телефон Samsung и вышел из авто.
По внешнему описанию злоумышленника оперативники установили и задержали неоднократно судимого 28-летнего мужчину.
Злоумышленнику объявили подозрение за грабеж. После завершения расследования следователи направили обвинительный акт в суд.
Сейчас Днепровский райсуд Киева приговорил фигуранта к семи годам и трем месяцам тюрьмы.
