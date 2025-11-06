У Фастові сталася дорожньо-транспортна пригода — автомобіль на великій швидкості влетів у приміщення магазину, розбивши вітрину

Про це повідомили інформовані джерела РБК-Україна, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. На щастя, унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У мережі вже з’явилися відео з місця події: на кадрах видно, як авто застрягло у вітрині магазину. Витягнути його вдалося лише за допомогою троса.

Поліція з’ясовує всі обставини аварії та вирішує питання про притягнення водія до відповідальності.

Раніше повідомлялося, на Тернопільщині 17-річний підліток викрав незамкнений автомобіль у селі Нараїв. Незабаром він не впорався з керуванням і врізався в дерево, що спричинило пошкодження машини та налякало місцевих мешканців.