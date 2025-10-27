16:59  27 жовтня
Завтра в Україні дощитиме, подекуди випаде сніг
16:45  27 жовтня
У Харкові застілля друзів закінчилось вбивством: поліція розпочала розслідування
15:25  27 жовтня
У Києві стартував 54-й міжнародний кінофестиваль "Молодість"
27 жовтня 2025, 15:25

У Києві стартував 54-й міжнародний кінофестиваль "Молодість"

27 жовтня 2025, 15:25
Фото: Facebook.com/ukrainefilmagency
У Будинку кіно відбулася церемонія відкриття 54-го міжнародного кінофестивалю "Молодість", одного з найстаріших та найвідоміших кінофорумів Східної Європи

Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно, передає RegioNews.

Цьогорічна програма фестивалю включає 158 фільмів із 59 країн у 14 конкурсних і позаконкурсних секціях.

Під час заходу також проходитимуть індустрійні події, панельні дискусії та майстер-класи від провідних кінопрофесіоналів.

Фільмом-відкриттям стала класика Голлівуду – "Квартира" Біллі Вайлдера, показана на честь 100-річчя з дня народження Джека Леммона.

Церемонія розпочалася хвилиною мовчання на знак пам'яті загиблих воїнів і мирних жителів внаслідок російської агресії.

Ведучими стали телезірки Марк Куцевалов і Катерина Олос.

Кінофестиваль "Молодість": довідка

Міжнародний кінофестиваль "Молодість" – один із найстаріших і найвідоміших кінофорумів Східної Європи, який демонструє найактуальніші фільми українських і закордонних режисерів.

Історія:

  • Перший фестиваль відбувся у 1970 році.
  • Проводиться щорічно в Києві.
  • Присвячений відкриттю нових імен у кіномистецтві та підтримці молодих режисерів.

Особливості:

  • Фестиваль популяризує українське кіно на міжнародному рівні.
  • Вручаються престижні нагороди, серед яких "Скіфський олень".
  • Класика кінематографа часто демонструється на честь ювілеїв видатних акторів чи режисерів.

27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
