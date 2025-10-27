У Києві стартував 54-й міжнародний кінофестиваль "Молодість"
У Будинку кіно відбулася церемонія відкриття 54-го міжнародного кінофестивалю "Молодість", одного з найстаріших та найвідоміших кінофорумів Східної Європи
Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно, передає RegioNews.
Цьогорічна програма фестивалю включає 158 фільмів із 59 країн у 14 конкурсних і позаконкурсних секціях.
Під час заходу також проходитимуть індустрійні події, панельні дискусії та майстер-класи від провідних кінопрофесіоналів.
Фільмом-відкриттям стала класика Голлівуду – "Квартира" Біллі Вайлдера, показана на честь 100-річчя з дня народження Джека Леммона.
Церемонія розпочалася хвилиною мовчання на знак пам'яті загиблих воїнів і мирних жителів внаслідок російської агресії.
Ведучими стали телезірки Марк Куцевалов і Катерина Олос.
Кінофестиваль "Молодість": довідка
Міжнародний кінофестиваль "Молодість" – один із найстаріших і найвідоміших кінофорумів Східної Європи, який демонструє найактуальніші фільми українських і закордонних режисерів.
Історія:
- Перший фестиваль відбувся у 1970 році.
- Проводиться щорічно в Києві.
- Присвячений відкриттю нових імен у кіномистецтві та підтримці молодих режисерів.
Особливості:
- Фестиваль популяризує українське кіно на міжнародному рівні.
- Вручаються престижні нагороди, серед яких "Скіфський олень".
- Класика кінематографа часто демонструється на честь ювілеїв видатних акторів чи режисерів.