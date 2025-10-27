У Києві стартував 54-й міжнародний кінофестиваль "Молодість"

Фото: Facebook.com/ukrainefilmagency

У Будинку кіно відбулася церемонія відкриття 54-го міжнародного кінофестивалю "Молодість", одного з найстаріших та найвідоміших кінофорумів Східної Європи

Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно, передає RegioNews.

Цьогорічна програма фестивалю включає 158 фільмів із 59 країн у 14 конкурсних і позаконкурсних секціях.

Під час заходу також проходитимуть індустрійні події, панельні дискусії та майстер-класи від провідних кінопрофесіоналів.

Фільмом-відкриттям стала класика Голлівуду – "Квартира" Біллі Вайлдера, показана на честь 100-річчя з дня народження Джека Леммона.

Церемонія розпочалася хвилиною мовчання на знак пам'яті загиблих воїнів і мирних жителів внаслідок російської агресії.

Ведучими стали телезірки Марк Куцевалов і Катерина Олос.

Кінофестиваль "Молодість": довідка

Міжнародний кінофестиваль "Молодість" – один із найстаріших і найвідоміших кінофорумів Східної Європи, який демонструє найактуальніші фільми українських і закордонних режисерів.

Історія:

Перший фестиваль відбувся у 1970 році.

Проводиться щорічно в Києві.

Присвячений відкриттю нових імен у кіномистецтві та підтримці молодих режисерів.

Особливості: