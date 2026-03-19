Фото: поліція

Після чергової атаки РФ по Україні на території одного з районів області у полі виявили уламки ракети, яка не здетонувала

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Вибухотехніки вилучили бойову частину ракети з ґрунту, провели її розрядження та знищили шляхом контрольованого підриву.

Поліція нагадує: у разі виявлення боєприпасів, їхніх уламків або будь-яких підозрілих предметів, категорично заборонено підходити до них чи чіпати руками. Про такі знахідки слід негайно повідомляти за номером 102.

