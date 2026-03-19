РФ вночі запустила по Україні 133 безпілотники: ППО знешкодила 109
У ніч на 19 березня РФ атакувала Україну 133 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 109 ворожих дронів на півночі, півдні, заході та сході країни.
Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 7 локаціях.
У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.
Нагадаємо, вночі 19 березня внаслідок атаки російських безпілотників в Одесі постраждали троє людей, пошкоджень зазнали житлові будинки.