Протягом минулої доби російські війська обстріляли 26 населених пунктів у чотирьох районах Сумщини: Сумському, Шосткинському, Охтирському та Конотопському

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Внаслідок ворожої атаки безпілотника у Сумській громаді отримали поранення чотири людини: 16-річний юнак, жінки 39 і 55 років та 60-річний чоловік.

Пошкоджені адміністративні будівлі, об’єкти торгівлі, складські приміщення, багатоквартирні житлові будинки, автомобілі та енергетична інфраструктура.

У Тростянецькій громаді зафіксовано пошкодження об’єкту транспортної інфраструктури.

У Ворожбянській громаді пошкоджено обладнання енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, впродовж доби окупанти завдали 864 удари по 41 населеному пункту Запорзької області. Внаслідок російських атак на Запорізький район загинула людина, ще двоє отримали поранення.