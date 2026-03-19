На Полтавщині АЗС понад рік продавала пальне без ліцензії

У Полтавській області припинили роботу нелегальної автозаправної станції в одному з селищ

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що АЗС понад рік працювала без дозвільних документів і продавала пальне невідомого походження.

Раніше станція працювала легально та мала ліцензії і сертифікати якості, проте після закінчення строку дії ліцензії на роздрібну торгівлю пальним її роботу не зупинили, і продаж бензину, дизельного пального та скрапленого газу продовжили вже незаконно.

Крім того, підприємство закуповувало паливо без документів, що підтверджують його походження та якість.

Під час обшуків детективи вилучили:

майже 100 тис. грн готівки,

до 1 тис. літрів дизельного пального,

2,5 тис. літрів бензину.

Також опечатано 3,3 тис. літрів скрапленого газу, паливно-розподільчу колонку на 8 пістолетів, колонку для відпуску газу та резервуари для зберігання пального. На майно накладено арешт.

Досудове розслідування триває за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів).

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили та припинили роботу трьох незаконних автозаправних станцій у Чернівецькій та Хмельницькій областях. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 60 тис. літрів пального, 6 автозаправних колонок, 7 резервуарів для зберігання пального та 2 резервуари зі скрапленим газом.