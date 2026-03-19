10:30  19 березня
На Буковині судили чоловіків, які жорстоко розправились з пенсіонерами
08:22  19 березня
У Миколаєві п'яний водій збив двох пішоходів і втік із місця ДТП
07:52  19 березня
На Полтавщині АЗС понад рік продавала пальне без ліцензії
UA | RU
UA | RU
19 березня 2026, 07:52

На Полтавщині АЗС понад рік продавала пальне без ліцензії

Читайте также на русском языке
Фото: БЕБ
Читайте также
на русском языке

У Полтавській області припинили роботу нелегальної автозаправної станції в одному з селищ

Про це повідомила пресслужба БЕБ, передає RegioNews.

Слідство встановило, що АЗС понад рік працювала без дозвільних документів і продавала пальне невідомого походження.

Раніше станція працювала легально та мала ліцензії і сертифікати якості, проте після закінчення строку дії ліцензії на роздрібну торгівлю пальним її роботу не зупинили, і продаж бензину, дизельного пального та скрапленого газу продовжили вже незаконно.

Крім того, підприємство закуповувало паливо без документів, що підтверджують його походження та якість.

Під час обшуків детективи вилучили:

  • майже 100 тис. грн готівки,
  • до 1 тис. літрів дизельного пального,
  • 2,5 тис. літрів бензину.

Також опечатано 3,3 тис. літрів скрапленого газу, паливно-розподільчу колонку на 8 пістолетів, колонку для відпуску газу та резервуари для зберігання пального. На майно накладено арешт.

Досудове розслідування триває за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів).

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили та припинили роботу трьох незаконних автозаправних станцій у Чернівецькій та Хмельницькій областях. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 60 тис. літрів пального, 6 автозаправних колонок, 7 резервуарів для зберігання пального та 2 резервуари зі скрапленим газом.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
