08 жовтня 2025, 11:34

Сумщина після ударів РФ: рятувальники показали наслідки атак

08 жовтня 2025, 11:34
Фото: ДСНС Сумщини
У ніч з 7 на 8 жовтня російські війська завдали чергових ударів по Сумській, Білопільській, Ворожбянській та Путивльській громадах.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок атак пошкоджені приватні домоволодіння та будівлі, виникли пожежі.

Через загрозу повторних обстрілів рятувальники тимчасово призупиняли гасіння вогню.

Наразі всі загоряння ліквідовані.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, у селі Краснопільської громади російський ударний дрон поцілив у житловий будинок. Внаслідок атаки постраждала родина – госпіталізовані 4-річна дівчинка, її мати та бабуся.

Чинна заборона на виїзд чоловіків за кордон – неконституційна
