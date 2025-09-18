Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Бойова частина дрона вагою близько 50 кг не здетонувала і становила небезпеку для людей.

Вибухотехніки обстежили знахідку та знищили її на віддаленій території контрольованим підривом.

Правоохоронці закликають громадян не наближатися до підозрілих предметів і негайно повідомляти про них за номерами 101 або 102.

Нагадаємо, раніше у полі в Білоцерківському районі Київської області виявили уламки російської крилатої ракети типу Х-101. Сапери вилучили та знешкодили її бойову частину.