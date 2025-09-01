14:28  01 вересня
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
13:34  01 вересня
На Житомирщині викрили групу, яка вимагала гроші у TikTok-блогерів
09:57  01 вересня
У ліцеї на Дніпропетровщині створили джинсовий клас
UA | RU
UA | RU
01 вересня 2025, 15:38

Рівень довіри українців до процесів відбудови зростає, але поки без особливого прориву – дослідження

01 вересня 2025, 15:38
Читайте также на русском языке
Фото: з особистого архіву
Читайте также
на русском языке

Більше половини українців – 53% – станом на червень 2025 року, не задоволені станом відбудови країни. Задоволені – 40% громадян. У листопаді 2023 таких було лише 28%. Це зростання довіри, але поки що без особливого прориву, що свідчить про запит українців на прозорість, більший результат та контроль

На цьому наголосила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, коментуючи опитування суспільної думки українців, проведене дослідницькою агенцією Info Sapiens на замовлення Transparency International Ukraine.

За її словами, надихає той факт, що кожен третій українець (32%) зазначив, що особисто бачив приклади відновлення у своїх громадах. Найпомітніші зміни – в Києві, на сході та півдні.

"І що важливо, серед тих, хто спостерігав ці процеси, – 74% позитивно оцінили їхній результат. Це означає: там, де є реальні й видимі зміни, там формується довіра громадян до відбудови та зростає впевненість у спроможності держави та партнерів відновлювати країну навіть під час війни. Примітно, що у великих містах позитивні приклади помітили 57% українців, у сільській місцевості – лише 24%", – зазначила Олена Шуляк.

Щодо якості, темпів та ефективності – більшість українців дають процесам відбудови "середню" оцінку. Якість робіт "позитивно" або "скоріше позитивно" оцінює 21% опитаних, 39% вважають її "задовільною", а 28% – "негативною". Схожа ситуація і з темпами: 18% респондентів вважають їх "добрими", 38% – "задовільними", а 37% – "поганими". Ефективність відбудови позитивно оцінює 19%, задовільно – 39%, негативно – 32%. Що ж до пріоритетів, лише 19% переконані, що вони визначені правильно, 32% оцінюють їх як "задовільні", а 40% вважають, що обрані невірно.

"Більшість українців оцінюють відбудову на "посередньо". Це не провал, але й не перемога. Сигнал дуже чіткий: планку потрібно піднімати, працювати швидше, ефективніше й прозоріше, щоб люди бачили реальні результати та довіряли процесу відбудови", – наголосила Олена Шуляк.

Парламентарка звернула увагу на те, що серед українців незмінними залишаються три запити на відбудову: результат поруч, чесність та прозорість на всіх етапах, справедливі пріоритети відбудови.

"Ці проблемні моменти для мене не новина. Саме ці запити й зауваження враховувалися при створенні законодавчої бази для відбудови. Більше того, під час розробки законодавства про відбудову ми передбачили багато стимулів публічності, прозорості та залучення громадян до контролю — від комісій єВідновлення до участі людей у розробці ПКВ, де громади самі визначали пріоритетність будівництва", – нагадала Шуляк.

За її словами, невтішною залишається оцінка людей щодо рівня корупції в процесах відбудови – 65% респондентів. Найбільш вразливими до зловживань українці називають розподіл міжнародних та бюджетних коштів (65%), контроль і звітність (63%) та проведення тендерів (61%).

"Опитування демонструє запит суспільства: людям потрібна відкрита система, реальні досягнення та контроль за використанням коштів. І головне – щоб відбудова не асоціювалася з корупцією. А корупційні ризики, як ми бачимо за результатами опитування, хвилюють громадян чи не найбільше", – резюмувала Олена Шуляк.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
дослідження українці Київ громада корупція Олена Шуляк відновлення Відновлення України держава довіра
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
У Запоріжжі виявили тіло чоловіка без ознак життя в річці Дніпро
01 вересня 2025, 17:14
У Дії з’явився штучний інтелект
01 вересня 2025, 17:06
На Одещині військовозобов’язаного чоловіка намагались вивезти до Молдови, приховавши у вантажівці з напоями
01 вересня 2025, 16:59
Армія рф збільшила кількість ударів КАБами по Україні
01 вересня 2025, 16:58
На Київщині викрито схему розтрати понад 10 млн грн при закупівлі шкільних укриттів
01 вересня 2025, 16:39
Вся робота ТЦК – під запис: Міноборони запроваджує боді-камери
01 вересня 2025, 16:29
Відстрочка від мобілізації не діятиме для студентів, які вийшли за межі академічної програми
01 вересня 2025, 16:22
Росіяни атакували працівників ДТЕК на Дніпропетровщині
01 вересня 2025, 16:19
"Формально" стати на військовий облік: на Житомирщині викрили масштабну схему для ухилянтів
01 вересня 2025, 16:17
У столиці загинув чоловік, який отримав удар струмом на даху електропоїзда
01 вересня 2025, 16:01
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »