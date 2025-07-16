фото: скріншот із відео/Реальний Київ

Через займання сухостою поблизу колій у Києві призупинили роботу двох станцій червоної гілки метро

Про це повідомляють у місцевих Телеграм-каналах, передає RegioNews.

У другій половині дня 16 липня на столичній червоній гілці метро тимчасово призупинили роботу двох станцій — "Лісової" та "Чернігівської". Причиною став осередок загоряння неподалік колій, де зайнявся сухостій.

Інформація про пожежну небезпеку з’явилась близько 16:00 у місцевих телеграм-каналах. Очевидці повідомляли про дим поблизу шляхів метрополітену. На місце виїхали рятувальники. Служби швидко локалізували пожежу, не допустивши її поширення на інфраструктуру підземки.

Менш ніж за 10 хвилин після інциденту рух поїздів на червоній лінії було повністю відновлено. Наразі обидві станції працюють у звичайному режимі - на вхід і вихід пасажирів.

Фахівці з’ясовують точні обставини події.

Раніше повідомлялося, на Житомирщині масштабна пожежа ледве не лишила людей без даху над головою.