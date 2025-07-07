Після прокуратури – глемпінг: родина Плескача будує базу відпочинку для рибалок на Полтавщині

фото: інтернет видання "Полтавщина"

43-річний колишній прокурор Олег Плескач, який відсудив у держави мільйонну пенсію, розбудовує разом із дружиною базу відпочинку для рибалок на березі ставка в селі Радьки, Хорольської громади на Полтавщині

Про це йдеться у розслідуванні журналістів інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Йдеться про мальовниче місце біля заповідного урочища з великим ставком, що користується популярністю серед рибалок. Дружина Плескача орендує майже 20 гектарів землі та сам ставок площею понад 11 гектарів, оформлених як угіддя для сінокосіння та випасу худоби.

Вартість оренди ставка становить лише 91 тисячу гривень на 5 років — це трохи більше ніж 1,5 тисячі гривень на місяць.

Хоча формально ділянка призначена для сільськогосподарських потреб, нині там активно облаштовують глемпінг — з ландшафтним дизайном, доріжками, підсвіткою, сучасними альтанками та пірсами. База має назву "Садиба Рибака".

За інформацією журналістів, адміністратор сторінки глемпінгу в Instagram пов’язаний із прокурором Плескачем, а також із Русланом Бокшею — єдиним конкурентом дружини Плескача на аукціоні з оренди ставка.

Ціни на риболовлю стартують від 500–600 гривень, оренда альтанок — за індивідуальними домовленостями. Номер для контактів, вказаний у соцмережах, ідентифікується як особистий номер самого Плескача.

У декларації за 2024 рік Плескач зазначив понад 138 тисяч гривень щомісячної зарплати, пенсію на суму понад мільйон гривень за рік, 1,6 мільйона гривень річного доходу дружини, подарунок батькові на 4,8 мільйона та придбання нерухомості в Радьках.

Після повномасштабного вторгнення публічний доступ до кадастрових карт був обмежений, тому журналістам довелося вивчити архіви рішень Хорольської міськради, щоб встановити оренду землі родиною Плескача. Виявилося, що землю біля водойми, яку не можна було здавати напряму, оформили через схему із сінокосінням.

Раніше Плескач потрапив у поле зору правоохоронців у справі "Міміно". Після обшуків у компанії слідчі ДБР прийшли і до Полтавської прокуратури — зокрема, вилучили телефон Плескача. Згодом він звільнився з керівної посади, але залишився в апараті прокуратури.

Глемпінг біля озера може стати "новим Міміно"— місцем для неформальних зустрічей посадовців. Вартість утримання мінімальна, доступ контролюється, а формат "рибалки" цілком легальний і непідозрілий, зазначають журналісти.

Нагадаємо, у Полтаві судитимуть посадовицю міської ради, яка провернула аферу із закупівлею техніки.