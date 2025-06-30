фото: hromadske

У Києві перший заступник мера Микола Поворозник тимчасово відсторонений через участь в урочистостях у День жалоби

Про це повідомляє Hromadske, передає Regionews.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про тимчасове відсторонення свого першого заступника Миколи Поворозника. Причиною стали дії посадовця, який, попри оголошену в місті жалобу, взяв участь в урочистому заході.

Мер наголосив, що не має наміру "покривати" жодного з посадовців та доручив розпочати службове розслідування. На період перевірки Поворозника відсторонено від виконання обов’язків.

У столичній адміністрації пообіцяли оприлюднити результати розслідування після його завершення. Подальші кадрові рішення ухвалюватимуть на основі встановлених фактів.

Раніше повідомлялося, акторка Ксенія Мішина пояснила, чому не змогла відсвяткувати день народження.