Мэр Виталий Кличко отстранил заместителя из-за празднования в День траура в Киеве
В Киеве первый заместитель мэра Николай Поворозник временно отстранен из-за участия в торжествах в День траура
Об этом сообщает Hromadske, передает Regionews.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о временном отстранении своего первого заместителя Николая Поворозника.
Мэр подчеркнул, что не намерен "покрывать" ни одного из чиновников и поручил начать служебное расследование.
В столичной администрации пообещали обнародовать результаты расследования по его завершении. Последующие кадровые решения будут приниматься на основе установленных фактов.
Ранее сообщалось, актриса Ксения Мишина объяснила, почему не смогла отпраздновать день рождения.
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