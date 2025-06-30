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30 июня 2025, 14:33

Мэр Виталий Кличко отстранил заместителя из-за празднования в День траура в Киеве

30 июня 2025, 14:33
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фото: hromadske
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В Киеве первый заместитель мэра Николай Поворозник временно отстранен из-за участия в торжествах в День траура

Об этом сообщает Hromadske, передает Regionews.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о временном отстранении своего первого заместителя Николая Поворозника.

Мэр подчеркнул, что не намерен "покрывать" ни одного из чиновников и поручил начать служебное расследование.

В столичной администрации пообещали обнародовать результаты расследования по его завершении. Последующие кадровые решения будут приниматься на основе установленных фактов.

Ранее сообщалось, актриса Ксения Мишина объяснила, почему не смогла отпраздновать день рождения.

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