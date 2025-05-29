Фото: Нацполіція

На Чернігівщині затримали чоловіка, який вдарив знайомого сокирою. Потерпілий отримав травми

Про це повідомляє поліція Чернігівської області, передає RegioNews.

На Чернігівщині затримали 37-річного чоловіка. За даними правоохоронців, він завдав удар знайомому обухом сокири по голові. Потерпілий отримав тілесні ушкодження. Поліція затримала зловмисника і помістила його до ізолятора тимчасового тримання.

"Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині чоловік обухом сокири вдарив 63-річну сестру по голові. Від отриманих травм жінка померла в лікарні. Тепер чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення.