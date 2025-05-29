На Чернігівщині чоловік під час сварки вдарив знайомого сокирою
На Чернігівщині затримали чоловіка, який вдарив знайомого сокирою. Потерпілий отримав травми
Про це повідомляє поліція Чернігівської області, передає RegioNews.
На Чернігівщині затримали 37-річного чоловіка. За даними правоохоронців, він завдав удар знайомому обухом сокири по голові. Потерпілий отримав тілесні ушкодження. Поліція затримала зловмисника і помістила його до ізолятора тимчасового тримання.
"Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, раніше на Вінниччині чоловік обухом сокири вдарив 63-річну сестру по голові. Від отриманих травм жінка померла в лікарні. Тепер чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення.