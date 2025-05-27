У київському дитсадку спалах гострої кишкової інфекції: госпіталізовано четверо дітей

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У понеділок, 26 травня, у місті Києві зафіксували 4 випадки гострої кишкової інфекції серед вихованців одного з дошкільних закладів Дарницького району

Про це повідомив Київський міський ЦКПХ МОЗ, передає RegioNews.

Зазначається, що всі діти госпіталізовані до медичних установ столиці для проведення бактеріологічного обстеження.

Про інцидент повідомлено Головне управління Держпродспоживслужби у Києві та Департамент охорони здоров'я КМДА.

Наразі розпочато епідеміологічне розслідування для з'ясування джерела та причин спалаху.

Фахівці нагадують про важливість профілактики гострих кишкових інфекцій. Основні рекомендації:

ретельна гігієна,

чистота на кухні,

правильна термічна обробка їжі,

вживання безпечної води,

уникнення сумнівних продуктів.

У разі появи симптомів (нудота, біль у животі, температура, діарея) необхідно звернутися до лікаря.

Нагадаємо, минулого тижня в одному з дошкільних навчальних закладів Дніпровського району Києва також було зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції. Захворіло четверо вихованців дитсадка.