В киевском детсаде вспышка острой кишечной инфекции: госпитализированы четверо детей
В понедельник, 26 мая, в Киеве зафиксировали 4 случая острой кишечной инфекции среди воспитанников одного из дошкольных учреждений Дарницкого района
Об этом сообщил Киевский городской ЦКПХ Минздрава, передает RegioNews .
Отмечается, что все дети госпитализированы в медицинские учреждения столицы для проведения бактериологического обследования.
Об инциденте сообщили Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве и Департамент здравоохранения КГГА.
Начато эпидемиологическое расследование по выяснению источника и причин вспышки.
Специалисты напоминают о важности профилактики острых кишечных инфекций. Основные рекомендации:
- тщательная гигиена,
- чистота на кухне,
- правильная термическая обработка пищи,
- употребление безопасной воды,
- избегание сомнительных продуктов.
При появлении симптомов (тошнота, боль в животе, температура, диарея) необходимо обратиться к врачу.
Напомним, на прошлой неделе в одном из дошкольных учебных заведений Днепровского района Киева также была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Заболели четверо воспитанников детского сада.