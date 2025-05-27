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27 мая 2025, 09:56

В киевском детсаде вспышка острой кишечной инфекции: госпитализированы четверо детей

27 мая 2025, 09:56
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В понедельник, 26 мая, в Киеве зафиксировали 4 случая острой кишечной инфекции среди воспитанников одного из дошкольных учреждений Дарницкого района

Об этом сообщил Киевский городской ЦКПХ Минздрава, передает RegioNews .

Отмечается, что все дети госпитализированы в медицинские учреждения столицы для проведения бактериологического обследования.

Об инциденте сообщили Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве и Департамент здравоохранения КГГА.

Начато эпидемиологическое расследование по выяснению источника и причин вспышки.

Специалисты напоминают о важности профилактики острых кишечных инфекций. Основные рекомендации:

  • тщательная гигиена,
  • чистота на кухне,
  • правильная термическая обработка пищи,
  • употребление безопасной воды,
  • избегание сомнительных продуктов.

При появлении симптомов (тошнота, боль в животе, температура, диарея) необходимо обратиться к врачу.

Напомним, на прошлой неделе в одном из дошкольных учебных заведений Днепровского района Киева также была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Заболели четверо воспитанников детского сада.

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