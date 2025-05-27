В киевском детсаде вспышка острой кишечной инфекции: госпитализированы четверо детей

иллюстративное фото: из открытых источников

В понедельник, 26 мая, в Киеве зафиксировали 4 случая острой кишечной инфекции среди воспитанников одного из дошкольных учреждений Дарницкого района

Об этом сообщил Киевский городской ЦКПХ Минздрава, передает RegioNews .

Отмечается, что все дети госпитализированы в медицинские учреждения столицы для проведения бактериологического обследования.

Об инциденте сообщили Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве и Департамент здравоохранения КГГА.

Начато эпидемиологическое расследование по выяснению источника и причин вспышки.

Специалисты напоминают о важности профилактики острых кишечных инфекций. Основные рекомендации:

тщательная гигиена,

чистота на кухне,

правильная термическая обработка пищи,

употребление безопасной воды,

избегание сомнительных продуктов.

При появлении симптомов (тошнота, боль в животе, температура, диарея) необходимо обратиться к врачу.

Напомним, на прошлой неделе в одном из дошкольных учебных заведений Днепровского района Киева также была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Заболели четверо воспитанников детского сада.