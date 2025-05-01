фото: ДПСУ

Вранці 1 травня під час моніторингу річкової ділянки українсько-угорського кордону прикордонники виявили тіло людини

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Загиблий перебував у воді поблизу українського берега річки Тиса.

На місце події прикордонники викликали співробітників ДСНС та Нацполіції. Особу потопельника встановлюють правоохоронці.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення це вже 46-й випадок виявлення тіла у Тисі прикордонниками.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники врятували львів’янина, який ледь не потонув у Тисі під час спроби незаконно перетнути кордон.