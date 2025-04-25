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25 квітня 2025, 16:44

Якою буде погода в Україні в суботу, 26 квітня

25 квітня 2025, 16:44
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Синоптики поділились прогнозом погоди на 26 квітня. Зокрема, попередили про пожежну небезпеку

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

У суботу, 26 квітня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі у західних, північних і Черкаській областях, вдень у південних, східних, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях і в Карпатах короткочасні дощі, на півдні та південному-сході з грозою.

Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла. Вдень — від 11 до 16 градусів тепла, у південних та східних країнах від 19 до 24 градусів тепла. У Карпатах вночі від 1 до 4 градусів тепла, а вдень — від 6 до 11 градусів.

Синоптики також попередили, що 26-28 квітня у центральних, Хмельницькій, Чернівецькій, Харківській, більшості районів південних (27-28 квітня і північних) областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Київській області хмарно з проясненнями. Вночі можливий короткочасний дощ, вдень опадів не прогнозують. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів, вдень від 11 до 16 градусів тепла. У столиці від 8 до 10 градусів тепла вночі, а вдень - від 12 до 14 градусів тепла.

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