Ракетний удар по Києву: з під-завалів багатоповерхівки врятували двох котиків та їжачка

фото: ДСНС України у місті Києві

Сьогодні вночі на місці російського ракетного удару по житловому будинку в Києві надзвичайники врятували двох котиків. Вранці з-під завалів дістали їжачка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України.

Пухнастиків знайшли на місці суцільних руйнувань. Наляканих, але неушкоджених тваринок передали працівникам Товариства Червоного Хреста України.

"А сьогодні вранці надзвичайники знайшли під завалами малого колючого носика — їжачка", — йдеться в повідомленні.





Нагадаємо, у Києві надзвичайники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару по житловій багатоповерхівці.

Сьогодні, 25 квітня, у столиці оголосили Днем жалоби за загиблими через атаку РФ.