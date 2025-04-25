Ракетный удар по Киеву: из под-завалов многоэтажки спасли двух котиков и ёжика

фото: ГСЧС Украины в Киеве

Сегодня ночью на месте российского ракетного удара по жилому дому в Киеве чрезвычайники спасли двух котиков. Утром из-под завалов достали ёжика

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины.

Пушистиков нашли на месте сплошных разрушений. Испуганных, но невредимых животных передали работникам Общества Красного Креста Украины.

"А сегодня утром чрезвычайники нашли под завалами малого колючего носика - ёжика", - говорится в сообщении.





Напомним, в Киеве чрезвычайники завершили поисково-спасательные работы на месте ракетного удара по жилой многоэтажке.

Сегодня, 25 апреля, в столице объявили Днем траура по погибшим из-за атаки РФ.