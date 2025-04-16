На Сумщині піротехніки знищили шість боєприпасів
Днями, 14 квітня, на території Сумської області піротехніки виявили та знищили шість боєприпасів
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Сапери знищили протитанкові міну та гранату, саморобну вибухівку та три ручні гранати.
Ці боєприпаси були виявлені в Сумському, Охтирському, Конотопському та Шосткинському районах.
Нагадаємо, у Сумах знешкодили ворожий дрон із міною, що застряг у теплиці.
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