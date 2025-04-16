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Суд объявил приговор киевлянину, который в феврале в Святошинском районе столицы напал на военного и ограбил его

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Святошинский районный суд назначил злоумышленнику наказание в 7 лет тюрьмы.

Незадолго до ограбления парень вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за аналогичное преступление.

Напомним, в тот день 21-летний парень следил за военным от станции метро. В какой-то момент он набросился на него и выхватил сумку, в которой находились ноутбук и мобильный телефон. Грабителя вскоре задержали.