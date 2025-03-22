В Киеве в результате российской атаки загорелась трехэтажка
В пятницу, 21 марта, около 22:00 российская армия атаковала Киев беспилотниками
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
В результате падения обломков дрона произошел пожар в Подольском районе города на третьем этаже жилой трехэтажки. Огонь перешел на мансардный этаж. Во время тушения огнеборцы эвакуировали четырех человек.
Пожар ликвидировали на площади 100 кв. метров. К счастью, пострадавших нет.
Напомним, 21 марта около 21:00 кафиры атаковали Запорожье 12 дронами типа Shahed. Погибли два человека: мужчина и его 14-летняя дочь. Среди 9 раненых – младенец.
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