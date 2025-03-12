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На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який напав на вулиці на перехожого. Відомо, що він завдав потерпілому удар ножем в живіт

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Це сталось 9 березня близько 20:00 біля одного із кафе в Кам'янському. На вулиці сталась суперечка між чоловіком та перехожим. Під час сварки підозрюваний вдарив потерпілого ножем у живіт, і втік.

Правоохоронці знайшли та затримали чоловіка. Ним виявився 36-річний місцевий житель, який раніше вже був судимий. Тепер йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше в Києві сталась різанина під час святкування дня народження. Іменинниця і її чоловік посварились. У суперечку втрутився їхній син. В результаті 46-річний чоловік вдарив у живіт 73-річного батька. Тепер нападнику загрожує до 8 років тюрми.