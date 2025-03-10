Поліція перевіряє розважальні заклади Києва: кого шукають

фото: Національна поліція

Про це повідомили в столичній поліції, передає RegioNews.

Зазначається, що на вихідних у Голосіївському районі, правоохоронці виявили 23 неповнолітніх, які вживали алкогольні напої у двох місцевих клубах. Відносно цих осіб було складено адміністративні матеріали за статтею 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), а також організовано профілактичні розмови з їхніми батьками.

Крім цього, складено протокол на дорослу особу за доведення неповнолітнього до стану сп'яніння відповідно до статті 180 КУпАП.

Проти адміністрації клубів оформлено чотири адміністративні протоколи за порушення правил продажу алкоголю, передбачені статтею 156 КУпАП, оскільки алкогольні напої були реалізовані особам молодше 18 років.

За подібні порушення суб’єктам господарювання загрожує штраф у розмірі від чотирьохсот до восьмисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Під час рейдів поліцейські також відвідували місця, де зазвичай збирається молодь, та проводили роз'яснювальні бесіди із підлітками щодо негативного впливу шкідливих звичок на їхній організм.

Правоохоронні органи заявили, що такі перевірки й надалі проводитимуться з метою попередження схожих порушень.

Нагадаємо, на Закарпатті неповнолітній у стані алкогольного сп'яніння збив на смерть людину.