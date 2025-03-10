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10 марта 2025, 14:51

Полиция проверяет развлекательные заведения Киева: кого ищут

10 марта 2025, 14:51
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фото: Национальная полиция
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Ювенальные полицейские проверяют развлекательные заведения Киева на присутствие несовершеннолетних посетителей

Об этом сообщили в столичной полиции, сообщает RegioNews.

Отмечается, что на выходных в Голосеевском районе, правоохранители обнаружили 23 несовершеннолетних, употреблявших алкогольные напитки в двух местных клубах. В отношении этих лиц были составлены административные материалы по статье 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), а также организованы профилактические разговоры с их родителями.

Кроме того, составлен протокол на взрослое лицо за доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения в соответствии со статьей 180 КУоАП.

Против администрации клубов оформлены четыре административных протокола за нарушение правил продажи алкоголя, предусмотренные статьей 156 КУоАП, поскольку алкогольные напитки были реализованы лицам младше 18 лет.

За подобные нарушения субъектам хозяйствования грозит штраф в размере от четырехсот до восьмисот тысяч рублей.

Во время рейдов полицейские также посещали места, где обычно собирается молодежь, и проводили разъяснительные беседы с подростками по поводу негативного влияния вредных привычек на их организм.

Правоохранительные органы заявили, что такие проверки и дальше будут проводиться с целью предупреждения подобных нарушений.

Напомним, в Закарпатье несовершеннолетний в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть человека.

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