У столиці три автомобілі провалилися під асфальт
На Печерську, в Музейному провулку, під асфальт провалилися декілька автомобілів
Про це Укрінформу повідомив очевидець, передає RegioNews.
"У провулку Музейному, 8 провалилися під асфальт три автомобілі", – повідомило джерело.
Наразі на місці події працюють відповідні служби.
Нагадаємо, в столиці в суботу, 8 березня, тимчасово погіршився стан повітря у зв'язку із пожежами в екосистемі Київської області та маловітряною погодою.
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