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07 лютого 2025, 21:03

Жорстоке побиття підлітка ланцюгами: поліція знайшла нападників

07 лютого 2025, 21:03
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Фото: Нацполіція
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19-річний хлопець познайомився в інтернеті з дівчиною. Проте на першій зустрічі замість побачення сталося жорстоке побиття

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

Як з'ясували поліцейські, жертвою нападу став 19-річний хлопець. В інтернеті він познайомився з 15-річною дівчиною, не підозрюючи про її справжній вік. Проте коли він прибув на місце першої зустрічі - на нього накинулась група підлітків у балаклавах, побили його та завдали ударів по голові металевим ціпком. Також у хлопця вкрали телефон.

Правоохоронці встановили учасників нападу. Ними виявилися четверо неповнолітніх віком 14-15 років, які безпосередньо завдавали тілесних ушкоджень. Також були ще двоє 15-річних дівчат, які знімали це на телефон. Саме одній з них потерпілий пропонував зустріч.

"Нападникам повідомлено про підозру у вчиненні хуліганських дій із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, та одному з них – у вчиненні грабежу", - повідомили в поліції.

Слід зазначити, що це відео стало поширюватися в соцмережах 6 лютого. Відомо, що побили хлопця в Оболонському районі. На відео нападники б'ють його ланцюгами, ногами, а також вихвалюються вкраденим телефоном.

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