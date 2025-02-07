Фото: Нацполиция

19-летний молодой человек познакомился в интернете с девушкой. Однако на первой встрече вместо свидания произошло жестокое избиение

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.

Как выяснили полицейские, жертвой нападения стал 19-летний молодой человек. В интернете он познакомился с 15-летней девушкой, не подозревая о ее настоящем возрасте. Однако когда он прибыл на место первой встречи - на него набросилась группа подростков в балаклавах, избили его и нанесли удары по голове металлической палкой. Также у парня украли телефон.

Правоохранители установили участников нападения. Ими оказались четверо несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет, которые непосредственно наносили телесные повреждения. Также были еще две 15-летние девушки, которые снимали это на телефон. Именно одной из них потерпевший предлагал встречу.

"Нападающим сообщено о подозрении в совершении хулиганских действий с применением предмета, предварительно заготовленного для нанесения телесных повреждений, и одному из них – в совершении грабежа", - сообщили в полиции.

Следует отметить, что это видео стало распространяться в соцсетях 6 февраля. Известно, что избили парня в Оболонском районе . На видео нападающие бьют его цепями, ногами, а также хвастаются украденным телефоном.