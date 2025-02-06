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Через конфлікт на уроці фізкультури 14-річний хлопець опинився в лікарні. Одноліток вдарив його ногою по голові

Про це повідомляє Поліція Рівненської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, це сталося 5 лютого. В одному з ліцеїв Рівного на уроці фізкультури стався конфлікт між трьома однокласників. Сварка переросла у штовханину. В результаті 14-річному хлопцю одноліток завдав удар ногою в область голови.

Постраждалий звернувся до шкільної медсестри. Згодом підлітка госпіталізували. Його матір звернулась до поліції.

"Крім того вчора, до лікарні із забоєм щелепи звернувся 14-річний учень ще одного ліцею Рівного. З його слів травму нанесли двоє однокласників. Батько хлопця написав зустрічну заяву: претензій по даному факту ні до кого не має", - поділились правоохоронці.

Нагадаємо, в Києві жорстоко побили підлітка. У соцмережах стали ширитися відео, де група підлітків у масках б'є хлопця ногами, руками та ланцюгами. За попередніми даними, вони познайомились з потерпілим в інтернеті, прикинувшись дівчиною. Коли підліток прийшов на "перше побачення" - на його напали. Поліція з'ясовує обставини.