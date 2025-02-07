У Києві призупинив роботу Американський дім

фото: Американський дім

Американський дім у Києві тимчасово призупинив роботу. Простір фінансувався коштом Агентства США з міжнародного розвитку USAID

Про це повідомили представники організації у Facebook, передає RegioNews.

Зазначається, простір зачинений, а відвідування можливе лише для попередньо зареєстрованих учасників заходів.Події переведені в онлайн-формат або відбуваються на партнерських локаціях.

Причини такого рішення в організації поки не розголошуються, як і терміни відновлення роботи.

Подібне повідомлення з’явилося і на сторінці America House Lviv та America House Odesa.

Довідка

America House Kyiv відкрили у 2015 році. Він функціонував як інклюзивний майданчик для освітніх і культурних ініціатив.

Тут проводили мовні курси, тренінги, мистецькі виставки, концерти та інші заходи.

Американський дім у Києві сприяв розвитку молодих українських лідерів і зміцненню відносин між Україною та США.

Нагадаємо, 20 січня, у перший же день після вступу на посаду президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити зовнішню допомогу США на 90 днів. USAID в Україні також отримало наказ припинити всі поточні контракти та завдання.

Внаслідок цього рішення програми підтримки шкіл і лікарень, а також допомога з розвитку економічної та енергетичної інфраструктури опинилися під загрозою зриву.

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