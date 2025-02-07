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07 февраля 2025, 10:32

В Киеве приостановил работу Американский дом

07 февраля 2025, 10:32
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фото: Американский дом
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Американский дом в Киеве временно приостановил работу. Пространство финансировалось на средства Агентства США по международному развитию USAID

Об этом сообщили представители организации в Facebook, передает RegioNews.

Отмечается, пространство закрыто, а посещение возможно только для предварительно зарегистрированных участников мероприятий. События переведены в онлайн-формат или проходят на партнерских локациях.

Причины такого решения в организации пока не разглашаются. Сроки возобновления работы остаются неизвестными.

Подобное сообщение появилось на странице America House Lviv и America House Odesa.

Справка

America House Kyiv открыли в 2015 году. Он функционировал как инклюзивная площадка для образовательных и культурных инициатив.

Здесь проводились языковые курсы, тренинги, художественные выставки, концерты и другие мероприятия.

Американский дом в Киеве способствовал развитию молодых украинских лидеров и укреплению отношений между Украиной и США.

Напомним, 20 января, в первый же день после вступления в должность президент США Дональд Трамп распорядился приостановить внешнюю помощь США на 90 дней. USAID в Украине также получило приказ прекратить все текущие контракты и задания.

В результате решения программы поддержки школ и больниц, а также помощь по развитию экономической и энергетической инфраструктуры оказались под угрозой срыва.

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