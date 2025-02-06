У Луцька з'явилося нове місто-побратим у США
У середу, 5 лютого, в посольстві України в США мер Кента (Вашингтон) Дана Ральф та мер Луцька Ігор Поліщук підписали Меморандум про встановлення побратимських відносин між містами
Про це повідомила надзвичайний та повноважний посол України в США Оксана Маркарова, передає RegioNews.
Вона подякувала мерам обох міст, а також депутату Луцької міської ради Роману Кравчуку та почесному консулу у Сіетлі Валерію Голобородько за роботу для зближення двох міст.
За її словами, мешканці Кента непохитно підтримували Україну.
" Ми вдячні за допомогу, надану нашому народу. Маючи одну з найбільших українських громад у Вашингтоні (за останньою оцінкою - близько 9000 осіб із загальної кількості 140 000), Кент є мостом дружби та солідарності", - підкреслила посол.
Маркарова додала, що продовжуючи розширювати міжрегіональне співробітництво, є сподівання на нові партнерства, інвестиції та спільні проєкти, які зміцнять Україну та США.
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